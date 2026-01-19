В шести городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Сатке, Карабаше, Аше и Златоусте продлили режим неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов в воздухе метеоусловий первой степени опасности. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Загрязняющие вещества в приземном слое на территории городов продолжат скапливаться до 19:00 23 января. Кроме того, вновь объявили режим НМУ в Магнитогорске — с 19:00 19 января на сутки. В это время местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%. Неблагоприятные метеоусловия сохранялись во всех семи муниципалитетах в выходные.

Виталина Ярховска