В семи городах Челябинской области объявили режим НМУ на выходные

В Челябинске, Коркино, Сатке, Карабаше, Магнитогорске, Аше и Златоусте на выходные объявили или продлили режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных выбросов в воздухе. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Сатке и Карабаше режим НМУ продолжит действовать до 12:00 18 января, в Челябинске и Коркино — до 19:00 19 января. В Магнитогорске, Аше и Златоусте загрязняющие вещества в приземном слое будут скапливаться с 19:00 16 января до 12:00 18 января. В это время местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%. Ранее режим НМУ объявляли в начале первой рабочей недели 2026 года в пяти городах региона.

Виталина Ярховска