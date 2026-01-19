Глава FIFA призвал принять дисциплинарные меры против сборной Сенегала

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино осудил поведение игроков и официальных лиц сборной Сенегала во время финала Кубка африканских наций и призвал Африканскую конфедерацию футбола (CAF) принять в отношении виновных «надлежащие меры». Запись соответствующего содержания опубликована на странице Инфантино в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава FIFA Джанни Инфантино

Фото: Jeenah Moon / Reuters Глава FIFA Джанни Инфантино

Фото: Jeenah Moon / Reuters

В финале сборная Сенегала со счетом 1:0 обыграла команду Марокко. В добавленное ко второму тайму время произошло два спорных момента. Сначала был отменен гол сенегальцев: свисток главного судьи Жан-Жака Ндала прозвучал раньше, чем мяч влетел в ворота, в связи с чем эпизод не мог быть рассмотрен видеоассистентами рефери. Затем арбитр назначил пенальти в ворота сенегальской команды. В знак протеста главный тренер команды Пап Тьяв увел игроков в подтрибунное помещение. Однако через 15 минут, после того, как сенегальский нападающий Садио Мане убедил партнеров вернуться, матч продолжился. Марокканец Браим Диас, заработавший 11-метровый удар, не смог его реализовать. Основное время завершилось со счетом 0:0, сенегальская команда добилась минимальной победы в дополнительных таймах.

«Мы должны уважать решения, которые принимают судейские бригады на поле и вне его. Команды должны соревноваться по правилам, поскольку все, что выходит за эти рамки, ставит под угрозу саму суть футбола»,— написал Джанни Инфантино. По его словам, подобные «безобразные сцены» заслуживают осуждения и не должны повториться. «Я рассчитываю, что дисциплинарные органы CAF примут надлежащие меры», — добавил президент FIFA.

Ранее CAF заявил о начале расследования инцидента. В коммюнике говорится, что организация «изучает все материалы» и в скором времени «направит дело в компетентные органы для принятия соответствующих мер в отношении виновных». В релизе подчеркивается, что «CAF решительно осуждает любое неподобающее поведение во время матчей, особенно в адрес судей или организаторов».

