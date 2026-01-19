ЦБ выпустит серебряную монету с Салтыковым-Щедриным

Центробанк (ЦБ) 20 января выпустит в обращение памятную серебряную монету к 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Номинал монеты — 2 рубля, тираж — 3 тыс. экземпляров, следует из пресс-релиза ЦБ.

Фото: Банк России

Монета диаметром 33 мм сделана из сплава 925-й пробы. На ее лицевой стороне изображен герб России, на оборотной стороне — рельефные портреты Салтыкова-Щедрина и градоначальников города Глупова из произведения «История одного города». С обеих сторон монеты по окружности проходит выступающий кант.

14 января ЦБ выпустил в обращение серебряную и золотую инвестиционные монеты «Георгий Победоносец».