Убивший главу района Новосибирска охотник просит провести суд в особом порядке

Новосибирец Евгений Пирко, который, по версии следствия, случайно застрелил на охоте главу Ленинского района Новосибирска Александра Гриба, подал прошение о рассмотрении дела в особом порядке. Информация об этом размещена в аккаунте судов региона. Особый порядок разбирательства проводится без исследования доказательств и допросов свидетелей, наказание при этом не может превышать двух третей от максимального срока инкриминируемой статьи УК. По ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) он составляет два года лишения свободы.

По версии следствия, 1 октября 2025 года в Доволенском районе Новосибирской области шла коллективная охота на сибирских косуль, одним из ее участников был чиновник Александр Гриб. Инцидент произошел во время загона животных.

Обвиняемый увидел появившихся из леса косуль, прицелился через «оптику» своего карабина и открыл огонь по животным. Одна из пяти пуль угодила в находившегося на расстоянии 420 м Александра Гриба. Он скончался на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Илья Николаев