В Дербенте СК начал проверку факта ранения школьника

Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений школьнику в образовательном учреждении города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что на территории одного из общеобразовательных учреждений Дербента работник школы причинил телесные повреждения несовершеннолетнему учащемуся. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает»,— отметили в ведомстве.

По данным Mash Gor, учащиеся школы №17 в Дербенте играя в снежки, попали в сторожа. В ответ он ударил десятиклассника ножом в шею.

Процессуальное решение СК примет по завершению проверки.

Наталья Белоштейн