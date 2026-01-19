В Мелеузе арестовали имущество бывшего замглавы районной администрации

Мелеузовский районный суд арестовал имущество бывшего заместителя главы районной администрации Альберта Таймасова на общую сумму 44 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что с 2020-го по 2024 год бывший чиновник, его супруга и теща купили 13 квартир в Уфе и Мелеузе, две машины Lexus и Kia K3 общей стоимостью более 44 млн руб. Подтвердить законность средств, потраченных на покупки, бывший муниципальный служащий не смог. Это послужило поводом для обращения Мелеузовской межрайонной прокуратуры в суд с заявлением об обращении имущества в доход государства.

Во избежание отчуждения имущества третьим лицам квартиры и иномарки арестованы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в отношении господина Таймасова расследуется уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, в августе-сентябре 2025 года заместитель главы администрации района и сити-менеджер Мелеуза Олег Воробьев, лоббируя интересы предпринимателя по фамилии Чернышов, предложили руководителю Мелеузовского района Забиру Габдуллину за 200 тыс. руб. заключить договор аренды земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта. Глава администрации сообщил о предложении в правоохранительные органы.

Олег Воробьев, занявший пост главы Мелеуза в мае 2025 года, также обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

