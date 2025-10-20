МВД и СКР раскрыли детали задержания мэра Мелеуза

Как сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканского МВД, бывший заместитель главы администрации Мелеузовского района Альберт Таймасов и глава администрации Мелеуза Олег Воробьев, обвиняемые в посредничестве в передаче взятки в крупном размере, могли лоббировать интересы предпринимателя по продаже цветов.

По данным ведомств, на одной из остановок общественного транспорта в Мелеузе был установлен цветочный павильон. Предпринимательница, которая им владела, не смогла участвовать в конкурсе на право аренды участка под строением. По условиям торгов, которые были назначены на август этого года, на участке не должно было быть никаких строений, поэтому торги были отменены.

После этого, указан в релизах, супруг предпринимательницы обратился к Олегу Воробьеву с просьбой помочь заключить новый договор аренды земельного участка под цветочным павильоном, а сити-менеджер Мелеуза — к Альберту Таймасову. Затем обвиняемые «пообещали свою помощь в посредничестве в передаче взятки для решения вопроса», а взамен потребовали 200 тыс. руб.

Супруг предпринимательницы обратился в правоохранительные органы. Сотрудники администраций были задержаны в ходе совместной работы сотрудников СКР, МВД и ФСБ республики.

Как ранее сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, Альберт Таймасов был арестован до 17 декабря, а Олегу Воробьеву была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Олег Вахитов