В Воронежской области медианная предлагаемая зарплата выросла на 20% за год

Медианная предлагаемая в вакансиях зарплата в Воронежской области в ноябре 2025 года достигла 74,8 тыс. руб., что на 20% выше аналогичного показателя 2024-го давности. В ноябре 2024-го она составляла 62,2 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru (ранее HeadHunter).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По уровню медианной зарплаты Воронежская область вошла в число лидеров Центрального федерального округа без учета Москвы и Московской области. Более высокие показатели зафиксированы только в Калужской области (80 тыс. руб.), Брянской (77 тыс. руб.) и Тульской (76,4 тыс. руб.).

В Черноземье Воронежская область — лидер по медианной предлагаемой зарплате. Самые высокие зарплатные предложения в регионе в ноябре работодатели делали представителям рабочих специальностей, отмечают в пресс-службе hh.ru.

Лидируют водители — медиана зарплатного предложения для них составила 202 тыс. руб.

Следом идут монтажники с показателем 195 тыс. руб. и сварщики — 178,8 тыс. руб.

В число наиболее высокооплачиваемых также вошли электромонтажники (160 тыс. руб.), токари, фрезеровщики и шлифовщики (154 тыс. руб.), курьеры (151 тыс. руб.), программисты и разработчики (147,5 тыс. руб.), а также менеджеры ресторанов (135 тыс. руб.).

Наиболее заметный рост предлагаемых зарплат по сравнению с ноябрем 2024 года зафиксирован у электромонтажников — более чем в два раза.

Существенно выросли предложения и для менеджеров ресторанов (на 69%), программистов и разработчиков (на 48%), монтажников (на 43%), сварщиков (на 30%), а также маляров и штукатуров (на 26%).

В hh.ru отмечают, что рост уровня предлагаемых в вакансиях зарплат в регионе связан с высокой концентрацией компаний в сфере производства, информационных технологий, финансов и услуг, а также с устойчивым спросом на квалифицированных специалистов.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в октябре медианная предлагаемая зарплата в Воронежской области превысила ожидаемую на 11% и достигла 72,2 тыс. руб., что отражало общее усиление конкуренции за кадры на региональном рынке труда.

Сергей Калашников