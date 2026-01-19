За использование рабского труда бродяг новосибирский суд дал пять лет колонии

Татарский районный суд Новосибирской области приговорил к пяти годам колонии отца и сына — владельцев кафе-гостиницы и фермы — за использование рабского труда троих бродяг (ч. 2 ст. 127.2 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет России по региону.

Согласно материалам дела, в период с 2019-го по 2023 год злоумышленники привлекли в качестве подсобных рабочих трех местных жителей, «склонных к бродяжничеству, злоупотреблению алкоголем и без средств к существованию». Они изъяли у них паспорта и заставили выполнять тяжелые работы на ферме и в гостинице без зарплаты. Рабочий день достигал 16 часов в сутки. В случае провинности к потерпевшим применялось физическое насилие. Отмечается, что невольники содержались в антисанитарных условиях, где отсутствовали отопление и средства гигиены.

«Двоим потерпевшим удалось самостоятельно сбежать, попытки третьего пресекались физическим насилием»,— рассказали в прокуратуре региона.

Отбывать наказание 65-летний и 39-летний жители Татарского района будут в колонии общего режима.

Михаил Кичанов