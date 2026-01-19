Семейную могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта разрисовали свастиками

Могилу бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта и его жены Локи осквернили неизвестные. Они нанесли на надгробную плиту нацистские символы, сообщил Bild. Инцидент произошел на Ольсдорфском кладбище в Гамбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Могила экс-канцлера ФРГ Гельмута Шмидта и его жены Локи

Фото: ULRICH PERREY / dpa Picture-Alliance / AFP Могила экс-канцлера ФРГ Гельмута Шмидта и его жены Локи

Фото: ULRICH PERREY / dpa Picture-Alliance / AFP

Четыре свастики оранжевого цвета заметили на могильной плите 18 января. После завершения работы полиции надгробие отмыли от краски.

«Мы исходим из того, что это политически мотивированное преступление. Расследование передано подразделению по защите государства», — сообщил изданию Bild представитель ситуационного центра полиции Гамбурга.

В заявлении для Bild дочь бывшего канцлера Сюзанна и представители фондов четы Шмидт назвали произошедшее «бессмысленным вандализмом». Они подчеркнули, что это «грубая попытка нанести ущерб памяти» людей, последовательно выступавших за свободу, демократию и взаимопонимание между народами.

Это не первый подобный инцидент: за день до Рождества 2023 года могила также подвергалась осквернению.