Власти Казани назвали муляжами камеры в школьном туалете для мальчиков

В туалетах школы №18 в Казани установили муляжи камер видеонаблюдения, однако мэрия поручила до конца дня демонтировать их. Так чиновники отреагировали на информацию, появившуюся в Telegram-каналах.

Изначально об установке видеокамеры в школьном туалете сообщил Mash утром 19 января. В Управлении образования Казани заявили, что школьная администрация пыталась таким образом бороться с вандализмом. Утверждалось, что в туалетах несколько раз портили имущество: раковины, писсуары, сами кабины и технические шкафы. Также якобы оставался запах от курения. Руководство школы решило установить муляжи, чтобы «воздействовать на нарушителей».

В управлении образования заверили, что школа обеспечит сохранность имущества «иными способами, в том числе через воспитательную и разъяснительную работу с обучающимися и их родителями».