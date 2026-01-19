Песков назвал беспокойными новости о Гренландии

В Кремле внимательно отслеживают и анализируют ситуацию, складывающуюся вокруг Гренландии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя заявления властей США.

Господин Песков отреагировал на слова президента Дональда Трампа, который заявил о намерении устранить якобы существующую «российскую угрозу» для Гренландии. Также американский лидер утверждал, что Дания не предприняла необходимых шагов для защиты своей автономии.

«В целом в последние дни очень много такой беспокойной информации поступает, — отметил господин Песков. — Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии — я оставляю это без комментариев».

Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании установить контроль США над Гренландией, называя остров важным для нацбезопасности объектом. Он, в частности, утверждал, что вблизи острова находятся военные корабли России и Китая. Вооруженные силы Дании опровергли заявления об угрозе для Гренландии со стороны Москвы или Пекина.