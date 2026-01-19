Трамп: пришло время «отодвинуть российскую угрозу» от Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время «отодвинуть российскую угрозу от Гренландии». По его словам, Дания не смогла этого сделать.

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«НАТО уже 20 лет говорит Дании: “Вы должны отодвинуть российскую угрозу от Гренландии”. К сожалению, Дания не могла ничего с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении взять Гренландию под контроль США. По его словам, США заинтересованы в Гренландии «с точки зрения нацбезопасности», поскольку воды вокруг острова заполнены кораблями России и Китая. Однако ВС Дании опровергли слова американского президента, заявив об отсутствии российских и китайских кораблей вблизи Гренландии.