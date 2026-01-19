СКР начал проверку аварий на водопроводных сетях в Ростовской области

В Ростовской области Следственный комитет России организовал проверку в связи с авариями на водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Антонины Пшеничной Фото: telegram-канал Антонины Пшеничной

По данным правоохранителей, несколько дней жители городов Гуково и Зверево, а также поселков Красносулинского и Каменского районов остаются без водоснабжения. Причиной стали повторные порывы трубопровода. В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

По данным министра жилищно-коммунального хозяйства Антонины Пшеничной, в Гуково и Зверево на время коммунальных аварий организован подвоз воды.

Константин Соловьев