ГЖД сократила объем инвестиций на 30% в 2025 году

Инвестиции в развитие Горьковской железной дороги в 2025 году составили 19,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе магистрали. За предыдущий год было вложено на 30% больше — 27,5 млрд руб.

В 2025 году на ГЖД модернизировали технические средства обеспечения транспортной безопасности на ряде участков, включая Вязники — Гороховец — Жолнино и станцию Гороховец во Владимирской области, Ямное — Ясные Поляны в Кировской области.

На участке Тоншаево — Пижма в Нижегородской области и на станции Киров обновили контактную сеть.

Также в Нижегородской области в рамках инвестпрограммы обновили инфраструктуру терминально-складского комплекса на станции Доскино.

В ходе путеремонтной кампании на магистрали уложили почти 240 км бесстыкового пути, заменили более 100 стрелочных переводов.

Галина Шамберина