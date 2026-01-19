Полиция проверила документы у 500 человек в ходе рейда на Калининской овощебазе

Полиция провела крупный профилактический рейд на Калининской овощебазе, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В проверке участвовали сотрудники спецполка, миграционной службы, кинологи и ГИБДД.

За время операции были проверены почти 500 человек, 169 из которых — иностранные граждане. Некоторые мигранты пытались скрыться, перелезая через ограждение, другие спрятались в складском помещении, но были обнаружены.

В итоге девять иностранцев доставили в отдел и привлекли к ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Параллельно инспекторы ДПС проверили более 200 автомобилей, составили около десяти административных протоколов за нарушения ПДД и изъяли несколько комплектов архивных государственных номеров.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о рейде в Апраксином дворе, где проверили более сотни иностранных специалистов. Четверть их них не смогли подтвердить законность пребывания на территории России.

Андрей Маркелов