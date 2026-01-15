Более 100 мигрантов прошли проверку полиции во время рейда в Апраксином дворе

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга пришли на рынок в Апраксинном дворе в рамках миграционного рейда. Документы проверили у более 100 иностранных граждан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Во время проверки около 25 человек не смогли подтвердить законность своего пребывания на территории России. Отдельные иностранцы пытались решить вопрос с помощью взяток, предлагая товары с прилавков. Такие попытки им не помогли.

Нарушителей миграционного законодательства доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

Татьяна Титаева