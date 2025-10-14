Сергей Кудрявцев назначен начальником УФСИН по Башкирии

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Башкирии возглавил 48-летний полковник внутренней службы Сергей Кудрявцев, сообщает пресс-служба главы республики. Указ о назначении подписал президент России.

С сентября 2020-го по апрель 2025 года УФСИН руководил Владислав Дзюба. Весной его задержали по делу о превышении полномочий. Ему вменяют получение от подчиненных 3,4 млн руб. из премий якобы для «представительских нужд». 2 октября Советский райсуд продлил его домашний арест до 27 ноября.

С апреля по июнь исполняющим обязанности начальника УФСИН был Дмитрий Крюков, пока 17 июня временным исполняющим не стал Сергей Кудрявцев. Сегодня последнего представили личному составу управления и региональным органам власти.

Сергей Кудрявцев родился в 1976 году в Кировской области. В системе исполнения наказаний служит с 1998 года. С 2021-го по 2025 году возглавлял УФСИН по Бурятии.

Идэль Гумеров