Теннисистка Диана Шнайдер с победы стартовала на Australian Open

22-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open. Со счетом 2:6, 6:3, 6:3 она обыграла чешку Барбору Крейчикову, занимающую 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Фото: Hollie Adams / Reuters Диана Шнайдер

Фото: Hollie Adams / Reuters

Во втором круге Диана Шнайдер впервые в карьере встретится с австралийской теннисисткой Талией Гибсон, располагающейся на 119-й строке мирового рейтинга. Матч пройдет 21 января.

Ранее победу в первом круге Australian Open одержали россиянки Мирра Андреева и Оксана Селехметьева. В следующий раунд не смогли выйти Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Анастасия Захарова.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят в Мельбурне. Турнир завершится 1 февраля. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала американка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова