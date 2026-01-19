Выдача потребительских кредитов снизилась в Белгородской и Воронежской областях

В декабре 2025 года в Воронежской области выдали 25,1 тыс. потребительских кредитов, что на 6,3% меньше цифр предыдущего месяца (26,8 тыс.). В списке 30 регионов-лидеров по выдаче в данном сегменте розничного кредитования область заняла 20-е место. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 19 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снижение выдачи потребкредитов на 5,2% также отмечено в Белгородской области — с 19,2 тыс. в ноябре до 18,2 тыс. в заключительном месяце года. Область заняла 27-ю строчку рейтинга. Другие регионы Черноземья в топ-30 не вошли из-за низких объемов потребительского кредитования.

В целом по стране количество выданных потребкредитов в декабре составило 1,54 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,7%. В то же время по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го оно, напротив, увеличилось на 26,9%. Подобная динамика объясняется тем, что на конец 2024 года пришелся пик падения выдачи розничных кредитов, включая кредиты наличными.

Наибольшее количество выданных потребкредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (97,7 тыс.), Московской области (90,4 тыс.) и Краснодарском крае (67,0 тыс.). Наиболее выраженная динамика сокращения зафиксирована в Хабаровском (-12,5%), Приморском (-8,5%) и Алтайском (-8,5%) краях.

«Выдача потребкредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей. Что, в свою очередь, вынуждает банки сохранять низкий аппетит к риску и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов. Таким образом, кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50%»,— прокомментировал результаты исследования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» писал, что доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в декабре 2025 года составила в Воронежской области 78,4%. В соседней Белгородской области она достигла 78,7%.

Денис Данилов