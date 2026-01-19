Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о Путине в Совете мира по Газе, судьбе Гренландии и контактах с Каракасом

Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы в ходе брифинга. Он выразил мнение, что Дональд Трамп войдет в мировую историю, если захватит Гренландию, рассказал о приглашении Владимира Путина в Совет мира по Газе и крещенском купании президента РФ. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О планах Путина на сегодняшний день

  • Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ.

О приглашении Путина в Совет мира по сектору Газа

  • Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в Совет мира по сектору Газа.
  • Кремль рассчитывает в контактах с США прояснить все нюансы приглашения Путина в Совет мира.

О Венесуэле

  • Москва находится в постоянном контакте по дипломатическим каналам с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
  • Разговор Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы при необходимости может быть организован оперативно.
  • В ближайших планах Путина нет разговора с Родригес.

О крещенском купании Путина

  • Путин на Крещение традиционно окунался в прорубь.
  • Путин относится к Крещению как к большому празднику.

О Гренландии

  • Кремль не комментирует утверждения по поводу «интересов» России в Гренландии.
  • Кремль анализирует все происходящее вокруг Гренландии, в последние дни очень много беспокойной информации об этом.
  • Трудно не согласиться с мнением ряда экспертов, считающих, что Трамп, решив вопрос присоединения Гренландии, войдет в мировую историю.

