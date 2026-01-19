Песков о Путине в Совете мира по Газе, судьбе Гренландии и контактах с Каракасом
В Кремле заявили о приглашении Путина в Совет мира по Газе
Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы в ходе брифинга. Он выразил мнение, что Дональд Трамп войдет в мировую историю, если захватит Гренландию, рассказал о приглашении Владимира Путина в Совет мира по Газе и крещенском купании президента РФ. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (справа)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О планах Путина на сегодняшний день
- Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ.
О приглашении Путина в Совет мира по сектору Газа
- Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в Совет мира по сектору Газа.
- Кремль рассчитывает в контактах с США прояснить все нюансы приглашения Путина в Совет мира.
О Венесуэле
- Москва находится в постоянном контакте по дипломатическим каналам с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
- Разговор Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы при необходимости может быть организован оперативно.
- В ближайших планах Путина нет разговора с Родригес.
О крещенском купании Путина
- Путин на Крещение традиционно окунался в прорубь.
- Путин относится к Крещению как к большому празднику.
О Гренландии
- Кремль не комментирует утверждения по поводу «интересов» России в Гренландии.
- Кремль анализирует все происходящее вокруг Гренландии, в последние дни очень много беспокойной информации об этом.
- Трудно не согласиться с мнением ряда экспертов, считающих, что Трамп, решив вопрос присоединения Гренландии, войдет в мировую историю.