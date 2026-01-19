Песков о Путине в Совете мира по Газе, судьбе Гренландии и контактах с Каракасом

Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы в ходе брифинга. Он выразил мнение, что Дональд Трамп войдет в мировую историю, если захватит Гренландию, рассказал о приглашении Владимира Путина в Совет мира по Газе и крещенском купании президента РФ. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



О планах Путина на сегодняшний день

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ.

О приглашении Путина в Совет мира по сектору Газа

Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в Совет мира по сектору Газа.

Кремль рассчитывает в контактах с США прояснить все нюансы приглашения Путина в Совет мира.

О Венесуэле

Москва находится в постоянном контакте по дипломатическим каналам с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Разговор Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы при необходимости может быть организован оперативно.

В ближайших планах Путина нет разговора с Родригес.

О крещенском купании Путина

Путин на Крещение традиционно окунался в прорубь.

Путин относится к Крещению как к большому празднику.

О Гренландии