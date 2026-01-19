Мирра Андреева пробилась во второй круг Australian Open

Первая ракетка России Мирра Андреева одержала победу над хорваткой Донной Векич в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Общий призовой фонд турнира составляет $74,89 млн.

Матч продлился 1 час 55 минут и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:0. Мирра Андреева занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Донна Векич располагается на 72-й позиции. Во втором круге россиянка сыграет против 53-й ракетки мира Марии Саккари. Теннисистки встретятся на корте впервые в карьере.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне на покрытии «хард». Турнир завершится 1 февраля. В прошлом году победительницей стала американка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова