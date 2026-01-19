Ставрополье в 2025 году обновило коммунальную технику на 140 млн рублей

Ставропольский край в 2025 году выделил свыше 140 млн руб. на закупку новой коммунальной техники. Региональные власти направили 131,2 млн руб. из краевого бюджета, муниципалитеты добавили 8,7 млн руб. софинансирования. Средства поступили по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», сообщили в министерстве ЖКХ края.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Муниципалитеты получили технику по итогам конкурсного отбора. Лермонтов закупил экскаватор-погрузчик, комбинированную уборочную машину и вакуумно-уборочную машину. Шпаковский округ приобрел транспорт для коммунального хозяйства и содержания дорог. Пятигорск обновил парк каналопромывочной машиной, автогидроподъемником и прицепным измельчителем.

Ипатовский округ усилил автопарк двумя тракторами с навесным оборудованием, комбинированной дорожной машиной и прицепом. Кировский округ расширил базу комбинированной дорожной машиной, двумя тракторами, двумя экскаваторами-погрузчиками, погрузочными ковшами, коммунальными гидроповоротными отвалами, щетками с поливом, пескоразбрасывателями и прицепами. Власти также планируют поставить комбинированную дорожную машину в Кочубеевский округ и вакуумную машину в Новоселицкий округ.

Министерство ЖКХ края организовало распределение субсидий. Лермонтов получил 44 млн руб., Кировский округ — 28 млн, Пятигорск — 26,7 млн, Шпаковский округ — 20 млн, Ипатовский округ — 18,1 млн руб. Новая техника обновит парки до конца 2025 года и повысит эффективность уборки улиц, ремонта сетей и ликвидации ЧС.

Министр ЖКХ Александр Рябикин отметил технологическую модернизацию отрасли. В 2024 году край закупил технику на 175 млн руб., Пятигорск тогда лидировал с 115,4 млн руб. на четыре комбинированные дорожные машины, две подметально-уборочные машины, два ковшовых погрузчика, два трактора и спецавтомобиль с мультилифтом. Проект бюджета региона на 2026 год закладывает рекордные 12,7 млрд руб. на модернизацию коммунальных сетей.

Станислав Маслаков