Правительство не поддержало повышение лимита на стоимость подарков для врачей и учителей

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об увеличении допустимой стоимости подарка для сотрудников образовательных и медицинских учреждений. Лимит предлагается повысить с 3 тыс. до 10 тыс. руб.

Изменения вносятся в статью 575 Гражданского кодекса. При этом для лиц, занимающих государственные и муниципальные должности, лимит в 3 тыс. руб. на подарок остается в силе. Этот пункт инициативы и не устроил комиссию. В проекте правительственного заключения (есть в распоряжении «Ъ») указано, что такое расхождение «приведет к нарушению единства применяемых мер по предупреждению коррупции».

Правительство также отметило, что в пояснительной записке к законопроекту нет анализа правоприменительной практики, который мог бы подтвердить уместность предлагаемых мер.

Инициатором законопроекта выступил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (внефракционный депутат). «На практике такие нормы (ограничения в допустимой стоимости подарка. — "Ъ") давно не соблюдаются, учитывая нынешнюю стоимость цветов – торгаши традиционно взвинчивают цены на букеты и к 1 сентября, и к выпускному», — объяснял депутат в Telegram-канале. Еще один аргумент господина Нилова — инфляция. По его словам, «деньги заметно обесценились» с 2008 года, когда был принят лимит в 3 тыс. руб. Предложение парламентария поддержали в министерстве просвещения, приняв во внимание «общую экономическую ситуацию».

Как ранее писал «Ъ», по итогам первого полугодия 2025 года мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ), предполагающее получение или дачу взятки не более 10 тыс. руб., оказалось на втором месте среди коррупционных статей по количеству привлеченных к ответственности (2014 осужденных). По этой статье судьи вынесли минимальное количество оправданий. Чаще же всего признаются невиновными во взяточничестве должностные лица и обвиненные во взятке в особо крупном размере.

Степан Мельчаков