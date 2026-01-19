Каток на площади 1905 года временно закроют из-за морозов

В Екатеринбурге из-за морозов с 21 по 23 января будет закрыт каток на площади 1905 года. «Синоптики вновь обещают сильные морозы, в такую погоду лед становится слишком хрупким и требует долгого восстановления. Мы бережем и лед, и технику, и вас»,— сообщили в администрации катка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ

Сегодня и завтра каток будет работать по расписанию. Заранее купленные электронные билеты можно вернуть или обменять онлайн, следуя информации в письме с билетами, или написать администратору катка в Telegram. Бумажные билеты можно будет вернуть или обменять в кассе с 24 января.

По данным администрации, работа катка планируется до 23 февраля.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области на неделе ожидается значительное похолодание. Средние суточные температуры будут на 10°-15° ниже климатической нормы.

Полина Бабинцева