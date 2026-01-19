В Дагестане экс-главу Буйнакского района задержали по подозрению в коррупции

Правоохранители Дагестана задержали Уллубия Ханмурзаева, который возглавлял Буйнакский район с начала 2023 до ноября 2025 года, по подозрению в коррупционных нарушениях, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Уллубий Ханмурзаев, будучи главой района, заключил контракт с Минобороны РФ и убыл в зону боевых действий, но депутаты районного собрания 21 ноября 2025 года проголосовали за его отставку — 43 из них поддержали решение из-за трехмесячного неисполнения обязанностей. Сейчас следователи разбираются в деталях, но источник в силовых структурах подтвердил изданию, что задержание напрямую связано с коррупцией, хотя конкретные статьи и суммы пока не разглашают.

История тянется с весны 2025 года, когда в СМИ всплыло дело о мошенничестве и служебном подлоге с трудоустройством "мертвой души" — жительницы Дубая Джалалы, близкой к Уллубию Ханмурзаеву, на должности психолога в районных школах. Тогда экс-глава, ранее служивший в Следственном комитете, сам объявил в Telegram-канале о добровольном подписании контракта, чтобы избежать давления, но официально пост не покидал до голосования депутатов. Проверка продолжается, силовики обещают дать правовую оценку по действующему законодательству, учитывая его статус контрактника.

Буйнакский район, центр которого — город Буйнакск с населением около 65 тыс. человек, не раз попадал в коррупционные скандалы: в 2015 году там арестовали предыдущего главу Данияла Шихсаидова за хищение 14,6 млн руб. из бюджета на постройку детсада в селе Халимбекаул по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Пока Ханмурзаев ждет результатов проверки, в Буйнакске назначат и.о. главы — депутаты уже готовят сессию. Эксперты связывают задержание с общереспубликанской антикоррупционной волной: по данным Следкома, за 2025 год в Дагестане расследовали свыше 200 дел о взятках и хищениях на общую сумму около 2,5 млрд руб.

Станислав Маслаков