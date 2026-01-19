Более 3 тысяч ИП в Удмуртии перешли на автоматизированную УСН с начала года

Около 4,5 тыс. предпринимателей и организаций Удмуртии перешли с начала года на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). В их числе 1,4 тыс. юрлиц и 3,1 тыс. ИП, сообщает пресс-служба УФНС по республике.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специальный режим налогообложения АУСН был введен в регионе 1 апреля 2025 года. Он действует в экспериментальном порядке до конца 2027 года. По АУСН ставка на «доходы» составляет 8%, на «доходы минус расходы» — 20%.

АУСН ориентирована на малые предприятия и ИП с численностью сотрудников до пяти человек, годовым доходом не более 60 млн руб. и остаточной стоимостью основных средств не выше 150 млн руб. На спецрежиме не нужно сдавать декларации и вести книгу учета доходов и расходов. Налогоплательщики освобождены от уплаты НДС.

