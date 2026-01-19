Долю белгородских властей в «Мясных фермах» не смогли продать с пятой попытки

Никто не заявился на пятый аукцион по продаже доли правительства Белгородской области в местном ООО «Мясные фермы — Искра». Из-за этого процедуру признали несостоявшейся, следует из документации торгов. К реализации предлагалась доля в 37,11%, оцененная в 599,3 млн руб.

Согласно отчетности компании по итогам девяти месяцев 2025 года, она выпустила 216,2 ц продукции общей стоимостью 454,8 млн руб. В ней работают 124 человека. Общая площадь принадлежащих и (или) используемых зданий, сооружений и помещений составляет 10,9 тыс. кв. м, земельных участков — 13,3 тыс. кв. м.

Новые торги пока не объявлялись.

Четыре предыдущих аукциона по продаже доли белгородских властей в «Мясных фермах» также не состоялись из-за отсутствия участников.

Алина Морозова