Белгородские власти снова продают долю в «Мясные фермы — Искра» за 599 млн

Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области в пятый раз выставило на аукцион долю региона в 37,11% в местном ООО «Мясные фермы — Искра». Начальная цена лота составляет 599,3 млн руб. Это следует из документации тендера.

Согласно отчетности общества по итогам девяти месяцев 2025 года, в нем работают 124 человека. Общая площадь принадлежащих и (или) используемых зданий, сооружений и помещений составляет 10,9 тыс. кв. м, земельных участков — 13,3 тыс. кв. м. За отчетный период «Мясные фермы» выпустили 216,2 ц продукции общей стоимостью 454,8 млн руб. Бюджетных кредитов компания не получала.

По данным Rusprofile, ООО «Мясные фермы — Искра» было зарегистрировано в Белгородской области в декабре 2011 года. Основной вид деятельности — ведение смешанного сельского хозяйства. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Степан Кудрявых. 51% компании принадлежит Ольге Сергеевой, оставшиеся 49% — правительству Белгородской области (37,11% напрямую и 11,89% через АО «Белгородская ипотечная корпорация»). За 2024 год компания выручила 365 млн руб. и получила чистую прибыль 141 млн руб.

Шаг аукциона составляет 6 млн руб., размер задатка — 120 млн руб. Подавать заявки можно с 12 декабря по 14 января. Итоги планируют подвести 19 января.

Четыре предыдущих аукциона по продаже доли властей в «Мясных фермах» не состоялись из-за отсутствия участников.

Алина Морозова