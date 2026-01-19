ТАСС: задержан собиравшийся на СВО экс-глава Буйнакского района Дагестана

Силовики задержали бывшего главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева. По предварительным данным, его подозревают в коррупции. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник. Подробности дела неизвестны.

Господин Ханмурзаев был главой Буйнакского района с 2023 года. В мае 2025 года он сообщил о планах заключить контракт с Минобороны. В ноябре депутаты местного собрания отправили чиновника в отставку. Причиной указывалось то, что глава района в течение трех месяцев не исполнял свои обязанности.

Никита Черненко