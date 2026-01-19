Александра Трусова возобновит спортивную карьеру под руководством Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, полноценное возвращение фигуристки на соревновательный лед состоится в следующем сезоне. Александра Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе в 2016–2020 и 2021–2022 годах. Ранее пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что спортсменка примет участие в чемпионате страны по прыжкам, который пройдет с 31 января по 1 февраля.

Александра Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В сентябре 2024 года она представила короткую и произвольную программы на предсезонных контрольных прокатах сборной России. В августе 2025 года у фигуристки родился сын.

Александре Трусовой 21 год. Помимо серебра на Олимпиаде 2022 года, на ее счету также бронзовая медаль чемпионата мира (2021). Кроме того, фигуристка становилась серебряным (2022) и бронзовым (2020) призером первенства Европы.

Таисия Орлова