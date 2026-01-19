Глава Росрыболовства не ожидает снижения цен на черную икру

Черная икра стоит дорого во всем мире и вряд ли подешевеет, заявил «РИА Новости» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, цена обоснована тем, что выращивание этой икры занимает семь-восемь лет, а за это время «все, что требуется для ее производства, дорожает».

По данным Росрыболовства, в 2025 году российские предприятия произвели 65 тонн черной икры. Господин Шестаков считает, что возобновление вылова осетровых не повлияет на стоимость черной икры. Он пояснил, что при возобновлении икра будет пастбищной: нужно вырастить малька, запустить и отловить его — и такая икра будет еще дороже.

«Почему-то икра должна быть самой дешевой и рыба самой дешевой. Нарратив, который непонятно на чем основан. Во всем мире черная икра не стоит дешево — ни в Иране, ни в Азербайджане»,— уверяет глава Росрыболовства.

Как сообщили опрошенные “Ъ FM” эксперты отрасли, в России до трети общего объема черной икры обеспечивается за счет импорта из Китая. Согласно подсчетам Международного торгового центра, за прошлый год Китай экспортировал на мировой рынок около 320 тонн продукции. Самый крупный поставщик — компания Kaluga Queen, на которую приходится треть всех поставок.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Заморская икра к русскому столу».