Заморская икра к русскому столу

Китай захватывает мировой рынок деликатесов, о такой тенденции сообщает Financial Times. При этом, как говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты отрасли, в России до трети общего объема черной икры обеспечивается за счет импорта из КНР. Согласно данным Международного торгового центра, за прошлый год Китай экспортировал на мировой рынок около 320 тонн продукции. Самый крупный поставщик — компания Kaluga Queen, на которую приходится треть всех поставок. По словам основателя бренда, они сотрудничают с 46 странами, а их продукцию подавали в 23 из 26 ресторанов с тремя звездами Мишлен во Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Большая часть китайской икры фасуется в России и продается как отечественная, рассказал “Ъ FM” владелец группы компаний «Русский икорный дом» Александр Новиков: «Китай занимает уже 60% мирового рынка. Они поставили цель стать самыми крупными поставщиками на мировой рынок икры и, собственно говоря, ее выполнили. В Китае прекрасные условия для рыбы, она очень быстро созревает. Там, где ее содержат, практически нет зимы, и она хорошо растет. Разводят различные виды осетровых, в основном гибрид калуги и амурского осетра. Единственное, что китайская икра по своим вкусовым качествам не особо хорошая. Это связано с тем, что они в свои корма добавляют определенные ингредиенты, которые в России и Европе никто не использует. Их корм гораздо дешевле. Например, для осетровых обязательно используют высококачественный рыбий жир, но в Китае его часто заменяют растительными маслами.

Китайская икра дешевле, поэтому большинство из тех, кто по-настоящему не разбираются, голосуют долларом или рублем. Достаточно выгодно то, что идет в Россию, поскольку отправляется продукция самого низкого качества. Но здесь ее никто не продает как китайскую, а перефасовывают и реализуют как российскую. В прошлом году у нас только легально было ввезено порядка 22 тонн икры. Общий объем проданной продукции в России — 60 тонн».

Россия за 11 месяцев этого года увечила экспорт готовой красной и черной икры на 38%. По данным федерального центра «Агроэкспорт», общая сумма продаж достигла $14 млн, из которых лишь один пришелся на черную осетровую икру. Чтобы выдержать конкуренцию с Китаем, необходимо наращивать темпы производства, уверяет руководитель Евразийского аквакультурного альянса Александр Неврединов: «Я когда-то руководил морскими экспедициями в Каспийском море. Мы ловили тогда до 28 тыс. тонн осетрины, и где-то 2-3 тыс. тонн черной икры съедала только Москва. То есть огромная неудовлетворенная потребность осталась.

Китайская черная икра, конечно, не захватит весь российский рынок, но постепенно отвоевывает его части. Все равно останутся ценители, останется дорогая эксклюзивная черная икра российского производства. Чтобы сохранить конкурентоспособность, выход только один — увеличение производства рыбы и икры. В Китае отпускная цена на заводе — $168 за килограмм икры, а у нас цена за килограмм оптом начинается где-то от 35 тыс. руб., то есть в два-три раза дороже. Себестоимость российской икры на рыбоводных предприятиях — примерно 6 тыс. руб. за килограмм, а отпускная цена в среднем от 40 тыс. руб. и выше, то есть наценка очень высокая.

Китайцы работают на небольшой наценке, примерно 20-30%. Всегда нужно, чтобы была конкуренция. Из-за этого мы внедряем новые технологии, оптимизируем, увеличиваем объем. У нас есть большой проект, мы его как раз реализуем: выращивание осетровых в Азовском и Каспийском морях, на юге России, в центральной части в УЗВ. Мы можем спокойно вернуть себе мировое лидерство по производству осетра и икры. Только для этого надо приложить усилия, нарастить объемы примерно в 100 раз. Иногда говорят, что из Китая привозится поддельная черная икра, но она не поддельная, а из других осетров. Там есть амурский осетр и калуга».

Как ранее сообщали “Ъ” в пресс-службе Россельхознадзора, за 11 месяцев этого года производство осетровой икры увеличилось на 11% и составило 88 тонн.

Астон О'Салливан