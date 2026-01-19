Концертный зал имени Шаляпина в Ессентуках отремонтируют за 31 млн рублей

Северо-Кавказская государственная филармония имени Сафонова объявила тендер на проектирование капитального ремонта концертного зала имени Шаляпина в Ессентуках. Начальная стоимость контракта составляет 31,5 млн руб. Документ опубликован на портале госзакупки.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 января 2026 года. Объектом работ станет здание филармонии, расположенное на улице Кисловодской, 2. Сооружение имеет площадь 8421 кв. м, включает шесть надземных и один подземный этаж. Основной зрительный зал рассчитан на 1500 посетителей.

Проектные работы включают техническое обследование внутренних инженерных систем: электроснабжения, вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации. Специалисты проведут обмерные работы фасадов, кровли и интерьеров, а также обследуют конструкции стен, перекрытий и лестниц.

Строительство концертного зала имени Шаляпина в Ессентуках начали в 1979 году, авторы проекта — архитекторы В.Д. Турчанинов и И.А. Озерецковская. Открытие состоялось 6 декабря 1980 года. Изначально назывался «Гастрольный театр» и предназначался для проведения концертов и спектаклей приезжих знаменитостей. 23 июня 2003 года зал был переименован в Концертный зал им. Ф.И. Шаляпина — в год 130-летия со дня рождения певца.

Архитектурные решения предусматривают сохранение первоначальных параметров здания по высоте и этажности. В большом зрительном зале заменят кресла и напольное покрытие. Аналогичные работы затронут фойе и вестибюли. Основную отделку интерьеров планируют сохранить с выполнением локального ремонта отдельных участков.

Фасад здания восстановят с сохранением существующей облицовки из природного камня. Проект включает капитальный ремонт входных групп, замену оконных и дверных конструкций без изменения проемов. Также планируется восстановление архитектурно-художественной подсветки фасадов и ремонт кровли с водосточной системой.

Тат Гаспарян