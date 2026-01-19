Суд Оби дал условные сроки руководителям компании за гибель четверых рабочих

Городской суд Оби (Новосибирская область) вынес приговор по делу о взрыве на предприятии «СибВторРесурс» и гибели четырех рабочих. Директору и исполнительному директору компании назначили по четыре года условно с аналогичным испытательным сроком, рассказали в прокуратуре региона. При назначении наказания суд учел, что обвиняемые раскаялись в содеянном, выплатили потерпевшим компенсацию на общую сумму свыше 10 млн руб.

ЧП на предприятии «СибВторРесурс», занимающемся переработкой металлолома и утилизацией опасных отходов, произошло 20 июня 2024 года. В результате взрыва и последующего пожара четверо рабочих погибли, еще троим причинен вред здоровью различной степени тяжести. В отношении директора и исполнительного директора компании возбудили дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть двух и более лиц).

Следствие считает, что обвиняемые допустили на участок прессования сотрудников, не имевших профессионального обучения и квалификации для работы с отходами IV класса опасности. Сама утилизация аэрозольных баллонов проходила в необорудованном вентиляцией помещении, рядом проводились огневые работы. Из-за взаимодействия газовоздушной смеси с открытым источником огня произошел технологический взрыв, говорится в материалах дела.

Илья Николаев