Концертный зал имени Сары Садыковой в Челнах планируют открыть к осени

В Набережных Челнах в концертном зале имени Сары Садыковой ведутся работы по капитальному ремонту. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Мансур Фаттахов.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что работы необходимо завершить к началу сезона гастролей, чтобы площадка была полностью готова к началу осени.

Ранее сообщалось, что на ремонт выделено 300 млн руб. из бюджета Татарстана, а срок завершения работ был установлен до 1 декабря 2026 года.

Анна Кайдалова