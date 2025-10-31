На капремонт зала имени Сары Садыковой в Набережных Челнах направят 300 млн

На капитальный ремонт концертного зала имени Сары Садыковой в Набережных Челнах выделят 300 млн руб. из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В рамках проекта планируется выполнить строительно-монтажные и отделочные работы, установить системы вентиляции, кондиционирования, электроосвещения и охранно-пожарную сигнализацию. Также предусмотрена закупка мебели, оборудования и инвентаря. Срок завершения работ — до 1 декабря следующего года.

Заказчиком выступает Государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан».

Концертный зал имени Сары Садыковой расположен в административном здании по адресу: проспект Хасана Туфана, 23. Культурный объект открыт в 1988 году, его площадь составляет около 2 тыс. кв. м, количество зрительских мест — 766.

Анна Кайдалова