МИД России: безвизовый режим с Мьянмой заработает с 27 января

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой для граждан обеих стран вступит в силу 27 января. Об этом сообщила пресс-служба МИДа РФ.

Россияне смогут пребывать на территории Мьянмы без виз на протяжении 30 дней при каждом посещении страны. Правила будут действовать, если цель въезда граждан РФ — не постоянное проживание, обучение или работа. Суммарный срок пребывания в Мьянме не должен превышать 90 дней в год, добавили в ведомстве. Аналогичные права предоставляются гражданам Мьянмы при посещении России.

Соглашение о безвизовом режиме для взаимных поездок граждан между странами было подписано 28 октября 2025 года. Также министры иностранных дел РФ и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све согласовали план консультаций между своими ведомствами до 2027 года.