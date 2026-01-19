За неделю в Белгородской области пострадали 144 дома и квартиры, восстановлены 134

В муниципалитетах Белгородской области за неделю с 12 по 18 января в результате ударов ВСУ повреждения получили 144 дома и квартиры, а также 64 автомобиля. Восстановлены за минувшую семидневку были 134 жилых помещения. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале 19 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За неделю в Белгороде удалось завершить ремонт 55 объектов при плане 50, рассказал мэр города Валентин Демидов. Подготовлены документы для выплаты компенсаций владельцам 25 транспортных средств. За тот же период Зафиксированы повреждения 22 жилых помещений и 16 машин. На текущий момент в работе остается 663 жилых объекта. В течение текущей недели планируют восстановить еще 55 помещений. Работы по оценке всего ущерба автомобилям предполагается завершить до 25 января.

По Белгородскому округу полностью восстановлено 15 жилых объектов. Повреждены оказались восемь жилых помещений и восемь автомобилей. В округе выплачена компенсация по 75 машинам.

В Шебекинском округе завершили 45 объектов и на одном закрыли контур. За неделю выявлено 66 поврежденных домов и квартир, а также 19 машин.

Повреждения 41 жилого помещения и 15 авто зафиксированы в Грайворонском округе. Восстановлены 15 домов и квартир, перечислены компенсации по 56 автомобилям.

В Валуйском округе закончены три частных дома. В результате ударов ВСУ повреждены шесть жилых помещений и шесть машин.

Расписку по одному жилому помещению получили в Краснояружском округе. За минувшую неделю в список на восстановление там прибавился один поврежденный дом.

Всего с начала СВО в Белгородской области повреждения получили 51 507 жилых объектов. В настоящее время восстановлены 46 646 домов и квартир.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 18 боеприпасов и 100 беспилотников. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Повреждения получили пять жилых помещений и 15 транспортных средств.

Денис Данилов