Посольству РФ в Испании не сообщали о пострадавших при крушении поездов россиянах

Посольство России в Испании не получало сообщений о россиянах, которые могли пострадать при столкновении двух скоростных поездов в провинции Кордова. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в Telegram-канале.

«Обращений и просьб о помощи от соотечественников в адрес посольства не поступало. Держим ситуацию на контроле»,— отметили в посольстве. Дипломаты выразили соболезнования родным и близким погибших.

Авария произошла вечером 18 января. Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По соседнему пути шел поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву. После столкновения он тоже сошел с рельсов. В первом поезде было более 300 пассажиров, во втором — около 100 человек. Большинство из них — граждане Испании. При крушении погибли не менее 39 человек, десятки пострадали.