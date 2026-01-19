Число погибших при столкновении поездов в Испании выросло до 39

В результате столкновения двух скоростных поездов в Испании погибли 39 человек, в том числе машинист одного из поездов, передает местная радиостанция COPE. Пострадали более 70 человек: они получили ранения разной степени тяжести. Движение всех высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено на время расследования ЧП.

Авария произошла вчера вечером возле населенного пункта Адамус в провинции Кордова. Поезд, следовавший по маршруту Малага—Мадрид и перевозивший 317 пассажиров, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути ехал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву; после столкновения он тоже сошел с рельсов. СМИ писали, что как минимум 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.