В НГУ научились выявлять депрессию по голосу

Ученые Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета первыми в России разработали цифровой метод оценки депрессии на основе анализа голоса, сообщили в вузе.

«В основу разработки легла современная архитектура wav2veс, которая позволяет извлекать векторные акустические характеристики голоса. Обученная модель демонстрирует высокую точность»,— комментирует заведующий кафедрой клинической психологии ИММТ НГУ Александр Федоров. Для практического использования технологии новосибирские разработчики создали прототип GUI-приложения NeuroVoiсe, который реализован на базе фреймворка PyQt5.

Речь выступает естественным биомаркером психического состояния, отметили в НГУ. Даже короткий ее отрывок содержит ценную информацию об энергетике голоса, которая подвержена изменениям при депрессивных и тревожных состояниях. Нейросетевая модель, в обучении которой было использовано более 90 интервью, классифицирует речь по четырем уровням выраженности депрессии — от отсутствия симптомов до тяжелой формы. Работа над проектом велась с сентября по декабрь 2025 года.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году в мире от депрессии страдали 332 млн человек. Это около 4% от населения планеты.

Михаил Кичанов