В Челябинской области ожидаются морозы до -32°C

На территории Челябинской области 21 и 22 января прогнозируется похолодание до -32°С и небольшой снег. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Ночью в среду ожидается, что температура понизится до -22°C, -27°C, на крайнем западе до -17°C. Днем столбик термометра повысится до -17°C, -22°C, на крайнем западе и юге до -12°C. Ветер северо-восточный 2-7 м в секунду. В следующую ночь прогнозируется более серьезное похолодание: до -27°C, -32°C, на юге и крайнем западе до -22°C. Днем температура поднимется до -23°C, -28°C, на крайнем западе до -13°C. Ветер северной четверти 2-7 м в секунду.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, на прошлой неделе в некоторых районах региона похолодало до -40°C. В выходные температура держалась в пределах от -8°C до -14°C днем, от -22°C до -27°C ночью.

Виталина Ярховска