В Тамбовской области до 2027 года заработают пять постов весового контроля

Министерство транспорта и автомобильных дорог Тамбовской области занялось «восстановлением работоспособности» трех существующих постов весового контроля и строительством двух новых. Об этом сообщили в рамках оперативного совещания главы региона Евгения Первышова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Планируемый срок заключения госконтракта с подрядчиком — март.

До конца 2026 года в области восстановят три поста весового контроля. Речь идет о постах на автодороге «Тамбов—Котовск» на км 12+900, на автодороге «Мичуринск—Липецк» на км 13+100, а также на автодороге «Каспий—Жердевка—Токаревка—Мордово—Мельгуны—Волчки—Орел—Тамбов» на км 18+400. Параллельно с этим в ноябре 2025 года подведомственное учреждение ТОГКУ «Тамбовавтодор» «восстановило работоспособность» передвижного комплекса весового контроля.

Причины выхода постов из строя на совещании не уточнялись. Отвечая на вопрос господина Первышова о том, как будет обеспечиваться их сохранность, и. о. министра автомобильных дорог и транспорта региона Альберт Чурилов заверил, что в отношении «осуществляющих порчу» лиц планируется ввести меры по взысканию ущерба.

В 2027 году планируется ввод в эксплуатацию двух новых объектов весового контроля: на автодороге «Мичуринск—Петровское—Орел—Тамбов» на км 12+600 и на автодороге «Тамбов—Шацк» на км 52+500.

Также власти совместно с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) провели рейды, по итогам которых составили 13 протоколов за превышение допустимой массы транспортных средств, из них девять — перевозчики сельхозпродукции.

Как отмечают в региональном минтрансе, совместно с Госавтоинспекцией Тамбовской области определена потребность субъекта в строительстве в общей сложности 12 постов весового контроля, что увеличит поступление в региональный бюджет средств от штрафов до 30 млн руб. в год.

Ранее сообщалось, что казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» на техобслуживание пунктов весогабаритного контроля направит 141 млн рублей.

Анна Швечикова