Прирост запасов угля в России в 2025 году в 1,8 раза превысил ожидаемую добычу

Прирост запасов угля в России в 2025 году составил 768 млн т, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов. Полученный результат в 1,8 раза превысил добычу.

По данным Росстата, за 11 месяцев 2025 года добыча угля в России осталась на уровне того же периода 2024 года (100,1%) — 389 млн т. Олег Казанов сообщил, что за весь 2025 год в стране было выдано всего две угольные лицензии — на участок «Угольный» Читкандинского месторождения в Забайкалье и на разработку третьей очереди Бачатского разреза в Кузбассе https://www.kommersant.ru/doc/8249548.

По словам руководителя агентства, последний участок — «это большой объект с разовым платежом 1,3 млрд руб., а «Угольный» — небольшой местного значения, который передали за 54 млн руб., и сейчас у нас рассматривается еще 11 угольных объектов».

Игорь Лавренков, Кемерово