В ЛНР более 100 тыс. человек остались без света

В Луганской народной республике (ЛНР) обесточен 31 населенный пункт. Без электроснабжения остались более 100 тыс. жителей, сообщило региональное Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности.

Пять населенных пунктов обесточены частично. Ведомство назвало причиной «внештатную ситуацию». Восстановительные работы «затруднены сложной оперативной обстановкой и погодными условиями», добавили в министерстве.

На прошлой неделе в ЛНР более 85 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ. Оказались обесточены в том числе школы и насосные станции.