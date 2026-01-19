В Белгороде три человека погибли в аварии с Nissan и грузовиком

В результате ДТП на улице Сторожевой в Белгороде погибли трое пассажиров автомобиля Nissan Almera — 85-летний мужчина и женщины в возрасте 57 и 34 лет. Об этом 19 января сообщили в региональном управлении МВД. По предварительным данным, легковое авто столкнулось с грузовиком, после чего машину отбросило на столб. Пострадавшие умерли на месте происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Авария произошла около 15:30 воскресенья, 18 января. За рулем Nissan находился 59-летний водитель, он выжил. По данным региональной прокуратуры, мужчина был доставлен в больницу с поверхностной травмой головы. Грузовым автомобилем управлял 40-летний водитель, о полученных им травмах не сообщается.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, ход и результаты процессуальной проверки.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что 18 января смертельная авария также произошла на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовской области. При столкновении с грузовиком Volvo погибли водитель и пассажир легкового автомобиля FAW.

Денис Данилов