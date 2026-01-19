Двое мужчин погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Тамбовской области

Водитель и пассажир легкового автомобиля FAW погибли в результате столкновения с грузовиком Volvo на трассе Р-22 «Каспий» в Первомайском округе Тамбовской области в воскресенье, 18 января. Пострадавшие скончались на месте происшествия. Об этом сообщила региональная прокуратура. Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По информации заместителя начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Тамбовской области Сергея Обухова, авария произошла вчера около 15:40 на 375-м км трассы. FAW двигался со стороны Волгограда в направлении Москвы. Согласно предварительным данным, при обгоне водитель машины не справился с управлением, из-за чего авто ушло в неконтролируемый занос и вылетело на встречную полосу.

«Мы предполагаем, что за рулем находился мужчина 2000 года рождения, уроженец Республики Дагестан. Он погиб на месте ДТП. Погиб также его пассажир — мужчина 1996 года рождения, уроженец Республики Дагестан»,— рассказал Сергей Обухов.

Госавтоинспекция также опубликовала фото оторванного спидометра легкового авто. Стрелка на нем остановилась на отметке 180 км/ч.

Водитель грузовика в аварии не пострадал.

В конце декабря два человека погибли в результате столкновения кроссовера и компактвэна в Ржаксинском округе Тамбовской области. Как сообщал «Ъ-Черноземье», эта авария произошла ранним утром на 540-м км автодороги Р-22 «Каспий».

Денис Данилов