Иркутский губернатор назначил участника СВО своим заместителем

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назначил своим заместителем Героя России Александра Шуваева. Уроженец Белгородской области, генерал-майор Александр Шуваев ранее не имел отношения к Иркутской области, является слушателем программы «Время героев» для участников и ветеранов СВО.

«В 2025 году в рамках второго потока программы “Время героев” губернатор Иркутской области Игорь Кобзев стал наставником Александра Шуваева. До назначения генерал-майор проходил стажировку в органах власти региона»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Обязанности нового заместителя господин Кобзев не указал. На официальном портале Иркутской области указано, что обязанности первого вице-губернатора исполняет Роман Колесов. Заместителями главы региона работают Андрей Бунев (по внутренней политике), Вячеслав Эглит (по безопасности) и Анатолий Прокопьев (руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа).

Валерий Лавский

